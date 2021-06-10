اكتشاف مفاجئ مدفون في 500 مليون سنة من آثار النيزك على الأرض!

ربما لم تسقط أمطار النيازك من الفضاء على كوكبنا على مدى 500 مليون سنة الماضية بالطريقة التي كنا نظن، وفقا لتحليل جديد.

وبعد تحليل 8484 كيلوغراما من الصخور الرسوبية من قاع البحار القديمة، وجد العلماء أن الاصطدامات الكبرى في حزام الكويكبات لم تقدم أي مساهمة كبيرة في عدد تأثيرات النيزك على الأرض، كما كان يُفترض. ويقول العلماء هذا اكتشاف يمكن أن يساعد في حماية الأرض من تأثيرات الكويكبات في المستقبل.

وقال الجيولوجي بيرغر شميتز، من جامعة لوند في السويد: "اعتقد المجتمع البحثي سابقا أن تدفق النيزك إلى الأرض كان مرتبطا بأحداث دراماتيكية في حزام الكويكبات. الدراسة الجديدة، مع ذلك، تظهر أن التدفق كان مستقرا للغاية".

ولا يعد تتبع تاريخ نيزك الأرض بالأمر السهل. ونادرا ما تترك أحداث الارتطام التي تنطوي على أجسام كبيرة، حفرة واسعة؛ تتفكك العديد من الصخور الفضائية عند دخول الغلاف الجوي، تاركة الحطام فقط ليسقط على الأرض.

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ومن قيعان البحار القديمة في الصين وروسيا والسويد، استخرجوا آلاف الكيلوغرامات من الحجر الجيري، تمثل 15 فترة زمنية مختلفة في دهر الحياة.

وتم بعد ذلك إذابة قطع الحجر الجيري هذه في الحمض، وهي تقنية تسمح باستخراج إسبينيل الكروم - قطع صغيرة من أكسيد الكروم، وهو معدن مقاوم للتحلل موجود في النيازك.

وقال شميتز: "في المجمل، استخرجنا أكسيد الكروم من ما يقرب من 10000 نيزك مختلف". ثم مكنتنا التحليلات الكيميائية من تحديد أنواع النيازك.

وبشكل مذهل، تُظهر نتائجهم تدفقا مستقرا، يتكون في الغالب من نيازك غضروفية (صخرية غير معدنية)، على غرار التدفق الحالي. والاستثناء الصارخ هو الزيادة في هذا النوع من النيزك منذ 466 مليون سنة، المرتبطة بتفكك الجسم الأم L-chondrite، وهو نوع من النيزك منخفض بشكل واضح في الحديد.

وخلال هذا الوقت، زاد تدفق النيزك بعامل يصل إلى 300، وحتى اليوم، ما يقرب من ثلث جميع النيازك التي تسقط على الأرض هي من هذا الجسم الأم.

وقال شميتز: "فوجئنا للغاية عندما علمنا أن واحدة فقط من أكبر 70 تصادما لكويكب، حدثت خلال 500 مليون سنة الماضية أدت إلى زيادة تدفق النيازك إلى الأرض".

وهناك فترة زمنية تمتد 190 مليون سنة من العصر الكربوني إلى أوائل العصر الجوراسي من دون بيانات كروم-إسبنيل، ونعلم أنه كان هناك تفكك كويكب أثر على الأرض خلال ذلك الوقت.

وقال شميتز: "يمكن أن يؤدي التأثير المستقبلي حتى لكويكب صغير على سبيل المثال في البحر بالقرب من منطقة مأهولة إلى نتائج كارثية. توفر هذه الدراسة فهما مهما يمكننا استخدامه لمنع حدوث ذلك؛ على سبيل المثال، من خلال محاولة التأثير على مسار الأجرام السماوية التي تقترب بسرعة".

ونشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت