البرلمان الكازاخستاني يوافق على اتفاقية تعاون أخرى مع روسيا في مجالات الفضاء

صادق مجلس الشيوخ في البرلمان الكازخستاني على اتفاقية مشتركة مع روسيا في مجال التعاون لاستخدام قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق صواريخ "سويوز-2" باتجاه المدارات القطبية.

وتتعلق هذه الاتفاقية التي وقعها الجانبان في 20 يونيو 2019 بإجراءات استخدام روسيا لقاعدة "بايكونور" لإطلاق صواريخ "سويوز-2"، وتحدد آلية تحكم روسيا بالأجزاء التي ستنفصل عن الصواريخ وتسقط في منطقة كوستاناي الكازاخستانية بعد تنفيذ عمليات الإطلاق المرتبطة بمشروع OneWeb الدولي الذي يهدف إلى توفير شبكة إنترنت واسعة النطاق تعتمد على الأقمار الصناعية.

وتنص بنود الاتفاقية على حصول الجانب الكازاخستاني على مبلغ 460 ألف دولار سنويا مقابل رسوم استخدام المنطقة المذكورة لسقوط أجزاء الصواريخ المنفصلة فيها، على أن تنفذ 3 عمليات إطلاق في السنة، وكل عملية إطلاق إضافية ستحصل كازاخسان مقابلها على مبلغ إضافي يعادل 50 ألف دولار.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البرلمان الكازاخستاني بعد تصديقه للاتفاقية المذكورة سيعرضها على رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، إذ يتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحديد مسؤوليات الطرفين بوضوح لضمانة السلامة أثناء تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "سويوز-2" الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد وقعت مع كازاخستان اتفاقيات لاستخدام قاعدة "بايكونور" لإطلاق صواريخها الفضائية منذ تأسيس هذه القاعدة، وعام 2004 تم تمديد هذه الاتفاقيات حتى عام 2050، مقابل حصول كازاخستان على أجور سنوية قدرها 115مليون دولار.

المصدر: فيستي