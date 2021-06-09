مطار "فوستوتشني" الروسي يستعد لإطلاق صواريخ فضاء جديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ جديدة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "مؤخرا تم نقل صاروخين فضائيين روسيين من طراز Soyuz-2.1 إلى مطار فوستوتشني، لأن هذين الصاروخين سيستعملان في عمليات إطلاق تجارية".

وأضاف البيان " نقل الصاروخان إلى منطقة المطار باستخدام قاطرات خاصة تمشي على سكك حديدية، وبعد وصولهما إلى المطار نقلا إلى المجمع التقني الموجود هناك، ومن المفترض أن يباشر الخبراء في تجهيز كتلة إحدى الصاروخين يوم الأربعاء 9 يونيو الجاري، لتحضيرها لعملية الإطلاق، بينما سيبقى الصاروخ الثاني في وضعية التخزين حاليا".

Космодром #Восточный. Плюс еще две ракеты 🚀



Специальный поезд доставил на станцию Ледяная блоки двух ракет-носителей «Союз-2.1б» и два обтекателя. Они будут использоваться в предстоящих коммерческих пусках для компании #OneWeb: https://t.co/cqWdxCrGnPpic.twitter.com/SXOhhosUIB — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 8, 2021

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ومنذ مدة كان مدير مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء، دميتري بارانوف، قد أشار إلى أن صاروخين من نوع Soyuz-2.1 سيرسلان إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي لتنفيذ عمليتي إطلاق لأقمار OneWeb البريطانية، موضحا أن أحد هذين الصاروخين من المفترض أن يطلق في الأول من يوليو القادم، أما الثاني فيتوقع إطلاقه في أكتوبر العام الجاري.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجرت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي