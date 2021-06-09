روغوزين: روسيا حققت تقدما كبيرا في إنتاج المعدات الفضائية

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن روسيا حققت قفزة كبيرة في مجال إنتاج المعدات الإلكترونية اللازمة للصناعات الفضائية.

وفي مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا قال روغوزين: "على مدى السنوات الثلاث الماضية تمكنت روسيا من زيادة إنتاج المعدات الإلكترونية اللازمة للصناعات الفضائية بمقدار مرتين ونصف المرة".

وأضاف "عام 2025 ستستكمل روس كوسموس برنامجها الذي يهدف للاستغناء عن جميع المكونات الأجنبية المخصصة للجيل الجديد من أقمار غلوناس، واستبدالها بمكونات روسية الصنع، وهذا لا يعني أننا نخطط لأن نفعل كل شيء يتعلق بالصناعة الفضائية لوحدنا في المستقبل، حتى الولايات المتحدة لا تفعل ذلك، هناك تعاون دولي طبيعي في مثل هذه الأمور المعقدة، فالدول تتعاون في إنتاج الإلكترونيات الدقيقة والراديوية المخصصة للصناعات الفضائية، وخصوصا في مجال تصنيع الإلكترونيات الدقيقة المقاومة للإشعاعات الكونية".

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وأشار روغوزين خلال المقابلة إلى "أن روسيا تمتلك عددا كافيا من الصواريخ التي تمكنها من احتلال المركز الأول في مجال عمليات الإطلاق الفضائية".

وتابع بالقول"نحن نصنع صواريخ فضائية ذات جودة ممتازة، ولدينا ما يكفي منها لاحتلال الصدارة من حيث عدد عمليات الإطلاق، وفي نفس الوقت لدينا بعض المشكلات مع الأقمار الصناعية، كون بعض العناصر اللازمة لتطوير هذه الأقمار مثل الدارات قد تكون مفقودة أحيانا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".

المصدر: تاس