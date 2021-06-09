المروحية الأمريكية تقوم برحلة سابعة في أجواء المريخ

قامت مروحية Ingenuity الأمريكية يوم 9 يونيو برحلة ناجحة سابعة في أجواء المريخ. أفاد بذلك مختبر الطاقة النفاثة في ناسا.

وأوضح أخصائيو المختبر أن الرحلة استغرقت 62.8 ثانية. وقطعت المروحية مسافة 106 أمتار في اتجاه الجنوب فهبطت في مكان جديد. وقامت كاميرا المروحية بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود.

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يذكر أن ناسا أعلنت نهاية مايو الماضي أن الرحلة السادسة للمروحية في أجواء المريخ رافقتها أعطاب تقنية. لكن Ingenuity نفذت بشكل عام مهام موكلة إليها.

جدير بالذكر أن المروحية المريخية التي تقدر كلفتها بـ80 مليون دولار وصلت حفرة (يزيرو) على سطح المريخ في 18 فبراير الماضي مع روفر Perseverance.

وتعوّل ناسا على استخدام المروحية في مناطق يعجز الروفر عن الوصول إليها. ويتوقع أن تستخدم المروحية أيضا لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لسطح المريخ.

أما الغاية من بعثة Perseverance فتنحصر في محاولة اكتشاف آثار حياة في المريخ في الماضي البعيد.

جدير بالذكر أن المروحية المريخية البالغ وزنها 1.8 كيلوغرام قامت بأول رحلة في أجواء المريخ في 19 أبريل الماضي حيث استغرقت رحلتها نحو 39 ثانية. وقطعت مسافة 129 مترا جوا.

المصدر: تاس