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فرنسا قد تنضم إلى مشروع المحطة العلمية القمرية الروسية الصينية

الفضاء

فرنسا قد تنضم إلى مشروع المحطة العلمية القمرية الروسية الصينية
Roskosmos.ru
رئيسا الوكالتين الفضائيتين الروسية والفرنسية روغوزين وباتيستا
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أجرى مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ورئيس المركز الفرنسي القومي للبحوث الفضائية، فليب باتيستا، محادثات عن طريق عقد مؤتمر الفيديو.

جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة الروسية الثلاثاء 8 يونيو على موقعها الرسمي.

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وجاء في البيان كذلك أن الجانبين الروسي والفرنسي بحثا مستقبل التعاون بينهما في مجال استثمار مجمع "سويوز" الصاروخي الفضائي الروسي في مركز "غوانا" الفضائي الفرنسي وتطرقا إلى مسألة المساهمة الفرنسية المحتملة في المبادرة الروسية الصينية الخاصة بإنشاء المحطة القمرية الدولية.

وأوضحت "روس كوسموس"  أن رئيسي الوكالتين الفضائيتين الروسية والفرنسية أعربا عن أملهما بمواصلة التعاون في مشاريع تهم الجانبين.

واتفقا على أن تبادر الوكالة الفضائية الفرنسية إلى المناقشة التفصيلية للمسائل التي بحثاها في مؤتمر الفيديو بمشاركة المؤسسات والشركات الروسية والفرنسية.

المصدر: تاس

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