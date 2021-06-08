روسيا تدرس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية

تدرس روسيا إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بغية تنفيذ مهام توكل إلى مجموعة من الأقمار الصناعية الروسية المتخصصة في استشعار الأرض عن بعد.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع المشتريات الحكومية الروسية.

إقرأ المزيد

وحسب التقرير التقني الوارد في الموقع المذكور فإنه يخطط لإجراء بحوث علمية وتصميمية ستشكل أساسا لتصميم مجمع ذكي للحواسيب الإلكترونية الفضائية. ويطرح التقرير مهام تحليل حالة مجمعات شبيهة والتنبؤ في مستقبل استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك على متن الأقمار الصناعية التي تنفذ مهام استشعار الأرض عن بعد في مدار الأرض.

وحسب التقرير التقني يخطط لصياغة المهام التي يتوقع أن ينفذها الذكاء الاصطناعي مباشرة على متن قمر صناعي ووضع اقتراحات خاصة بالتركيب البنيوي لشبكات خلايا الأعصاب الاصطناعية التي سيكون بوسعها معالجة صور فوتوغرافية تلتقطها أجهزة التصوير الفضائية. اما الخبراء الروس فيتوجب عليهم، حسب التقرير، دراسة إمكانية إدارة مجموعة من الأقمار الصناعية انطلاقا من مبدأ التنظيم الذاتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد فاز معهد "تسني ماش"، بصفته مركزا علميا رائدا في مؤسسة "روس كوسموس"، بمناقصة تنفيذ أعمال البحث العلمي في هذا المجال. كما تولى المعهد إعداد نموذج تجريبي للحاسب الإلكتروني الفضائي المزود بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: تاس