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لماذا تتردد الولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا؟

الفضاء

لماذا تتردد الولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا؟
Sputnik Ilya Pitalev
محركات الصواريخ
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أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات على روسيا، وفي نفس الوقت تستمر في شراء المحركات الروسية لصواريخها.

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وقال روغوزين خلال جلسة الاستماع في مجلس الدوما، "نحن ما زلنا نزود الولايات المتحدة بمحركات RD-180 و RD-181 وهم يعتمدون عليها. لأنها ممتازة و ذات كفاءة عالية ولا يمكن حتى للولايات المتحدة إنتاج مثيل لها".

ويضيف، من جانب يفرضون عقوبات ومن جانب آخر مجبرين على شراء المحركات.

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-180 الروسية تستخدم في إطلاق صواريخ Atlas الأمريكية، ومحركات RD-181 تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ Antares.

المصدر: نوفوستي

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