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شركة سبيس إكس تطلق إلى الفضاء القمر الصناعي SXM-8

الفضاء

شركة سبيس إكس تطلق إلى الفضاء القمر الصناعي SXM-8
SpaceX Twitter
إطلاق فالكون-9
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أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية صاروخ النقل الثقيل فالكون-9 وعلى متنه القمر الصناعي SXM-8 للاتصالات لحساب إذاعة SiriusXM.

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وتشير الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت في مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا في الساعة 7.26 بتوقيت موسكو، وبعد مضي 31 دقيقة تم وضع القمر في مداره المقرر.

وأعلنت الشركة، على موقعها في "تويتر"، أن المرحلة الأولى، التي استخدمت في هذا الصاروخ للمرة الثالثة، هبطت بعد انفصالها عن الصاروخ على المنصة العائمة في المحيط. وكانت هذه المرحلة قد استخدمت سابقا في إطلاق المركبتين الفضائتين Crew-1 و Crew-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

ويذكر أن شركة سبيس إكس كانت قد أطلقت عام 2020 القمر الصناعي SXM-7 لحساب إذاعة SiriusXM المختصة ببث موسيقى الأقمار الصناعية والبرامج الترفيهية، إلا أنه بعد شهر تعرض لأضرار في المدار.

المصدر: نوفوستي

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