رئيس "روس كوسموس" يدعو مدير "ناسا" لزيارة روسيا والتعاون في استكشاف الزهرة يلف في الأفق

أجرى المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين أول اتصال مع المدير الجديد للإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" بيل نيلسون.

وأعلنت "روس كوسموس" في بيان لها أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الجمعة بين روغوزين ونيلسون تمحورت على مواصلة التعاون الروسي-الأمريكي في الفضاء، بالدرجة الأولى ضمن إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

ولفت البيان إلى أن مدير "ناسا" أشاد بالتعاون بين البلدين في الفضاء الذي انطلق عام 1975، وأعلن عن نية الجانب الأمريكي تمديد فترة استخدام محطة الفضاء الدولية حتى 2030.

وأعرب روغوزين بدوره عن دعمه لنيلسون في هذه المسألة وأشار إلى تطبيق الجانب الروسي بالكامل التزاماته فيما يخص صيانة محطة الفضاء الدولية كما كشف عن خطط لتطوير القطاع الروسي فيها.

في الوقت نفسه، أثار رئيس "روس كوسموس" سلسلة مشاكل تسبب فيها الجانب الأمريكي وهي تحول بشكل ملموس دون التعاون بين الدولتين، موضحا أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن العقوبات الأمريكية بحق مؤسسات الصناعة الفضائية الروسية وعدم إمداد الشركاء الأمريكيين لـ"روس كوسموس" بمعلومات رسمية عن خططهم لإدارة وتشغيل محطة الفضاء الدولية.

كما طرح روغوزين سلسلة مبادرات لتطوير التعاون الروسي-الأمريكي في مجال الاستكشافات الفضائية.

وأكدت "روس كوسموس" أن روغوزين ونيلسون اتفقا على تفعيل المفاوضات في الاتجاهات كافة، لاسيما بصيغة لقاءات شخصية، واتفقا على إجراء محادثات على مستوى الخبراء حتى نهاية يونيو الجاري.

وأعلنت "روس كوسموس" أن روغوزين دعا مدير "ناسا" الجديد إلى زيارة روسيا، وقبل الأخير هذه الدعوة.

في غضون ذلك، أعربت المتحدثة باسم "ناسا" لوكالة "نوفوستي" الروسية عن استعداد الإدارة الفضائية الأمريكية لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا، لافتة إلى "تبادل ممتاز لوجهات النظر" بين الطرفين بشأن تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا-دي" الفضائية الروسية الخاصة باستكشاف هذا الكوكب.

وقالت المتحدثة: "نرحب بالفرص المستقبلية ليواصل خبراؤنا مناقشة الخطط المتعلقة بكوكب الزهرة.. عملت "ناسا" خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشترك في استكشاف الكواكب، وخاصة الزهرة".

وأشارت المتحدثة إلى إعلان "ناسا" الأربعاء الماضي عن إرسال مهمتين جديدتين إلى الزهرة في أواخر العقد الحالي، مضيفة: "يسرنا أن ندخل عصرا جديدا لاستكشاف الكوكب الذي نشعر بالاهتمام المشترك به".

المصدر: RT + "نوفوستي"