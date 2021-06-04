شركة فضائية روسية تُجري استثمارات مع قطر بشأن مشروع الرقابة على المناخ العالمي

تجري شركة "أوسبيشني راكيتي" ( الصواريخ الناجحة) الفضائية الروسية مشاورات مع رجال الأعمال القطريين بشأن الاستثمارات في مشروع المراقبة على المناخ العالمي.

أعلن مؤسس الشركة ،أوليغ منصوروف، في حديث أدلى به 4 يونيو لوكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

إقرأ المزيد

وقال إن "المنظومة التي ننشئها تسمح بمراقبة الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض. كما تسمح بالتعرف على مصادر انبعاث الغازات ومصادر امتصاصها في المعامل والمدن.

وأوضح، منصوروف أن المقصود بالأمر هو المراقبة الفضائية والأرضية على حد سواء. وأضاف أن الجزء الفضائي للمشروع سيضم نحو 60 قمرا صناعيا صغيرة الحجم ستحمل أجهزة قياس الأطياف من نوعين.

وأوضح أنه يعتزم تحقيق المشروع بالتعاون مع فروع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ومعاهد أكاديمية العلوم الروسية وعلى وجه الخصوص مع معهد البحوث الفضائية ومعهد المناخ العالمي والبيئة وهيئة الأرصاد الجوية والمائية.

وقال، منصوروف إن شركته تُجري مشاورات مع الجهات القطرية المختصة. ويدور الحديث فيها عن استثمارات قدرها 250 مليون دولار في مشروع إنشاء المنظومة العالمية لمراقبة المناخ. وأضاف قائلا:" إننا مهتمون باستقطاب استثمارات دولة قطر للوصول عبرها إلى سوق الشرق الأوسط.

المصدر: تاس