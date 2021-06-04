روسيا تنتهي من تطوير 4 صواريخ فضائية معدّلة هذا العام

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن الشركات التابعة للمؤسسة ستنتهي العام الجاري من تطوير 4 صواريخ فضائية من نوع "أنغارا"، وستسلمها للعملاء.

وفي مقابلة صحفية أجراها خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال روغوزين: "من المفترض أن يتسلم عملاء مؤسستنا 4 صواريخ فضائية جديدة من نوع أنغارا قبل نهاية العام الجاري، 2 من هذه الصواريخ سيتم إطلاقهما العام الجاري، أما الصاروخان الآخران فسيطلقان في يناير العام القادم على الأغلب".

وأضاف "سنسعى لأن يستلم عملاؤنا الصواريخ الأربعة هذه السنة، اثنان من الفئة الثقيلة وصاروخان من الفئة الخفيفة، الصاروخ الأول من الفئة الثقيلة سيتم تسليمه في يونيو الجاري، وسيتم تسليم صاروخ خفيف في يوليو القادم".

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وأشار روغوزين إلى أن صاروخ Angara-A5 الثقيل الذي سيتم إطلاقه العام الجاري سيختبر مرحلة الدفع الجديدة " DM" التي طورت خصيصا لهذه الفئة من الصواريخ، ومن المفترض أن يتم إطلاق هذا الصاروخ لصالح وزارة الدفاع الروسية، والتي بدورها ستختار الحمولة التي سينقلها إلى الفضاء.

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وتعتمد هذه الصواريخ في عملها على مكونات وقود صديقة للبيئة.

المصدر: فيستي