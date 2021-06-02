شركة "روستيخ" الروسية تصمم مظلة لمركبة "أوريول" الفضائية المأهولة

سيكون النموذج التجريبي لمظلة مركبة "أوريول" الفضائية الروسية المأهولة جاهزا بحلول عام 2023.

صرح بذلك للصحفيين الثلاثاء 1 يونيو رئيس شركة "تيخنوديناميكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، إيغور ناسينكوف.

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وقال إن مركبة "أوريول" الفضائية المأهولة ستنزل إلى الأرض بعد انتهاء رحلتها الفضائية بواسطة مجموعة من المظلات ستنتجها شركته التي ستبدأ في إنتاجها على دفعات بعد عام 2023. وأوضح أن هذا الأمر يتوقف على جاهزية المركبة التي يتم تصنيعها حاليا وفقا لجدول زمني مقرر ويتوقع أن يكون أول نموذج منها جاهزا بحلول عام 2023 أيضا.

يذكر أن مؤسسة"روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي إطلاق مركبة "أوريول" الاختبارية غير المأهولة في ديسمبر عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي. ولا يقضي برنامج الرحلة الفضائية الأولى للمركبة بالتحامها بالمحطة الفضائية الدولية. وستلتحم مركبة "أوريول" الثانية التي ستطلق عام 2024 بالمحطة الفضائية الدولية. أما الرحلات المأهولة للمركبة فستبدأ بحلول عام 2025.

المصدر: تاس