رائدة أوروبية تتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

ستصبح رائدة الفضاء، سامانتا كريستوفوريتي أول امرأة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية.

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جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوكالة الفضائية الأوروبية. وقال البيان إن، كريستوفوريتي، ستترأس البعثة الفضائية الـ68 التي ستنطلق عام 2022 إلى المحطة الفضائية الدولية. وسينطلق معها إلى الفضاء على متن مركبة "سبايس إكس دراغون" الأمريكية رائدا الفضاء، تشيلي لينغران وبوب هاينز.

وتعتبر تلك البعثة بعثة فضائية ثانية بالنسبة إلى كريستوفوريتي التي قالت:" إن العودة إلى المحطة الفضائية الدولية لأمثل أوروبا هي شرف كبير لي وإني افتخر بتعييني قائدة للمحطة الفضائية الدولية. كما أنتظر بفارغ الصبر فرصة ستتاح لتطبيق الخبرات التي اكتسبتها في الفضاء وعلى الأرض وأقود فريقا من رواد الفضاء الموهوبين في مدار الأرض.

يذكر أن، كريستوفوريتي هي قائد خامس يمثل أوروبا في المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن النساء سبق لهن أن قدن المحطة الفضائية الدولية وبينهن الأمريكيتان، سونيتا ويليامز وشينون ويلكر والأمريكية، بيغي ويتسون التي ترأست المحطة الفضائية الدولية مرتين.

المصدر: نوفوستي