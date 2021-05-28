ناسا تكشف تفاصيل الرحلة السادسة لمروحية المريخ

كشفت وكالة ناسا عن تفاصيل الرحلة التي حلقت بها مروحية Ingenuity فوق سطح المريخ مؤخرا.

وقالت الوكالة في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت "واجهت مروحية Ingenuity في رحلتها السادسة فوق سطح المريخ بعض المشكلات الفنية، لكنها أنجزت المهمة المطلوبة منها ككل".

وأضاف البيان "الرحلة جرت في 22 مايو الجاري، أعطيت الأوامر للمروحية للارتفاع 10 امتار والتحرك لمسافة 150 م في الاتجاه الجنوبي الغربي بسرعة 4 م/ثا، وكان من المفترض بعدها أن تتقدم 15 مترا أخرى جنوبا لتصور المنطقة بالألوان، ومن ثم التحرك لـ 50 م باتجاه الشمال الشرقي وتنفيذ عملية الهبوط.. أظهرت البيانات التي حصلنا عليها أن أول 150 م قطعتها المروحية دون مشاكل، لكن بعدها بدأت سرعة Ingenuity بالتأرجح واستمرت كذلك حتى نهاية الرحلة، وهبطت المروحية على بعد 5 أمتار من المكان الذي كان من المفترض أن تهبط فيه".

وأشارت ناسا إلى "أن الفنيين التابعين لها توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الكمبيوتر الموجود على متن المروحية قد تعرض لخلل فني في الثانية 54 من الرحلة المذكورة، ما تسبب بخلل في عمل عداد الوقت الخاص بكاميرا المروحية أيضا، لكن بالرغم من كل ذلك تمكنت المروحية من التعامل مع الوضع واستكملت المهمة، وستتم معاينة البيانات التي وفرتها المروحية في هذه المهمة لتوسيع فهم الخبراء لآليات التحليق على سطح الكوكب الأحمر".

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixkpic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

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يذكر أن المروحية التي تزن نحو 1.8 كلغ كانت حلقت في 19 أبريل الفائت إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ واستمر تحليقها 39 ثانية، ثم طارت مرة أخرى في 22 أبريل إلى ارتفاع 5 أمتار، وفي 25 أبريل قطعت مسافة 50 مترا وعادت إلى مكانها، وفي 30 أبريل أيضا قامت المروحية برحلة رابعة، وبعدها انتقلت إلى مكان جديد 7 مايو.

المصدر: تاس