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تأجيل إطلاق أقمار "وان ويب" البريطانية من مطار "فوستوتشني"

الفضاء

تأجيل إطلاق أقمار
Roskosmos.ru
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تأجل إطلاق صاروخ "سويوز – 2 .1 بي" الروسي من مطار "فوستوتشني" بـ36 قمرا صناعيا بريطانيا من طراز "وان ويب" على متنه إلى اليوم، الجمعة 28 مايو.

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جاء ذلك في بيان أصدرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الخميس 27 مايو. وقال البيان إن الصاروخ بالأقمار الصناعية البريطانية لا يزال منصوبا على منصة الإطلاق وسيتم إطلاقه الساعة 20.38 يوم 28 مايو بتوقيت موسكو.

يذكر أن إطلاق الصاروخ الروسي تأجل إلى 28 مايو لملاحظات تقنية قدمتها الأجهزة الأوتوماتيكية في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

يذكر أن الصاروخ كان يفترض أن يطلق إلى مدار الأرض الساعة 20.43 يوم 27 مايو بتوقيت موسكو.

وأن منظومة "OneWeb" البريطانية لتوفير الإنترنت ستتكون من 672 قمرا اصطناعيا تدور في مدارين، ارتفاعهما 800 و950 كلم.

كما ستتضمن المنظومة محطات مرافقة ستقوم بتوفير الإنترنت للمناطق التي تقدم لها هذه الخدمات.

المصدر: تاس

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