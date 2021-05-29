الروس يبتكرون تكنولوجيا لتطوير وحدة تسريع المركبات الفضائية

ابتكر العلماء الروس تكنولوجيا حديثة لتصنيع صمام هوائي هيدروليكي تابع لوحدة التسريع الروسية "فريغات".

وذلك بعد أن تم كشف خلل فيها في مايو عام 2020 من قبل الخبراء الفرنسيين في مطار "كورو" الفضائي الأوروبي في غوانا الفرنسية، ما أدى إلى إلغاء إطلاق الصاروخ الروسي.

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جاء ذلك في بيان تقدم به يوم 28 مايو المكتب الصحفي في شركة "لافوتشكين" الروسية المصنعة للصواريخ وأجهزتها.

وقال البيان إن نتائج دراسة الصمام المعطوب أظهرت أن السبب يكمن في عدم إحكام إغلاق الصمام .

ومن أجل عدم تكرار أعطال كهذه واستثناء حدوثها تماما قام الخبراء في شركة "لافوتشكين" الروسية بتغيير تكنولوجيا تصنيع الصمام التي ترمي إلى رفع نوعية منتجات الشركة وزيادة متانتها.

وقال خبراء الشركة إن وحدة التسريع "فريغات" الروسية لا تزال في مطار "كورو" بغوانا الفرنسية حيث قام الأخصائيون الروس بفصل الصمام عن خزانة السائل المؤكسد، بصفتها وقودا قد يلحق ضررا بالبيئة، وإرساله إلى روسيا لفحصه في الشركة التي تنتجه. ثم تم تفريغ الخزانة من الوقود

المصدر: تاس