المركبة الفضائية "أريول" المأهولة يمكن أن تحلّق في مدار القمر ستة أشهر

تشير وثائق مؤسسة "روس كوسموس" المنشورة على موقع المشتريات الحكومية، إلى أن المركبة الفضائية الروسية الجديدة "أريول" يمكن أن تحلق حول الأرض سنة كاملة وستة أشهر حول القمر.

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وجاء في هذه الوثائق، "إن عدد مرات استخدام المركبة يجب أن يكون: عند القبام برحلات حول الأرض ضمن البنى التحتية المدارية القريبة من الأرض 365 يوما، والرحلات إلى القمر لا تزيد مدتها عن 30 يوما-10 رحلات. وعند القيام برحلات إلى القمر ضمن عناصر البنى التحتية في مدار القمر مدة لا تزيد عن 180 يوما- ثلاث- أربع رحلات".

وتشير هذه الوثائق، إلى أن إجمالي مدة خدمة المركبة "أريول" يجب ألا تقل عن خمس سنوات، وكبسولة العودة عشر سنوات.

المصدر: نوفوستي