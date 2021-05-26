"روس كوسموس" تنشر صورة فوتوغرافية نادرة لظاهرة "القمر العملاق"

التقط القمر الصناعي الروسي الصغير" آيست – 2 دي" صورة فوتوغرافية للقمر لحظة ظهوره كـ"القمر العملاق".

ونشرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تلك الصورة الفوتوغرافية على موقعها الإلكتروني.

إقرأ المزيد

يذكر أن ظاهرة "القمر العملاق" هي لحظة يقترب فيها البدر من الأرض إلى مسافة أقرب من 362 ألف كيلومتر ويصبح بحجم أكبر بصريا. وتحدث ظواهر "القمر العملاق كل عام. وصادف "القمر العملاق العام الجاري الساعة 04.52 يوم 26 مايو بتوقيت موسكو.

وحدثت بعد مرور 10 ساعات من "القمر العملاق"، أي الساعة 14.19 لليوم نفسه بتوقيت موسكو ظاهرة الخسوف الكلي للقمر. ولم يتمكن سكان روسيا من رصدها إلا في مناطق جنوب شرق سيبيريا ومنطقة الشرق الأقصى.

واستغرق الخسوف الكلي للقمر 14 دقيقة و30 ثانية حيث تغير لون القمر في مرحلته القصوى بسبب انكسار ضوء الشمس بالغلاف الجوي للأرض. وبدا القمر باللون الأحمر حيث اكتسبت حدوده الشمالية لونا يشبه الأزرق. وتحدث ظاهرة كهذه مرة واحدة كل 12 عاما.

المصدر: نوفوستي