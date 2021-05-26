روسيا تنتهي من اختبار الوحدة الجديدة المخصصة للمحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء أنهوا بنجاح اختبارات وحدة "ناؤوكا" الروسية التي ستنضم قريبا للمحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الثلاثاء 25 مايو الجاري استضافت شركة إينيرغيا الروسية اجتماعا لمجلس كبار المصممين المختصين في مجالات الفضاء في البلاد، وخلال تلخيص نتائج الاجتماع أعلن المجلس عن انتهاء مرحلة الاختبارات المصنعية لوحدة ناؤوكا الفضائية الروسية، وأصدر تعليماته للبدء بالتحضيرات اللازمة لإطلاق هذه الوحدة إلى الفضاء".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تم بمشاركة خبراء من شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعات الفضاء، وممثلين عن مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي، وممثلين عن وكالة الفضاء الأوروبية، كما حضره رؤساء المركز الروسي المسؤول عن الرحلات الفضائية وكبير المشرفين على المجموعة المسؤولة عن الرحلات الفضائية المأهولة إلى القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

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وستساعد وحدة "ناؤوكا" المتعددة الوظائف في تنفيذ البرنامج الروسي للبحث العلمي والتطبيقي والتجارب الفضائية، وسيضيف التحام هذه الوحدة بالمحطة أماكن جديدة في القسم الروسي هناك لإجراء التجارب العلمية وحفظ وتخزين البضائع والمعدات العلمية، كما ستوفر هذه الوحدة مرحاضا إضافيا ومكانا إضافيا للرواد في القسم الروسي، فضلا عن أن المعدات الموجودة فيها قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، وتضم هذه الوحدة أيضا معدات لمعالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت سابقا إلى أن إطلاق الوحدة نحو المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يتم في 15 يوليو القادم.

المصدر: تاس