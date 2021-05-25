رئيس "روس كوسموس" يتعهد بتحقيق "معجزات هندسية" في القطاع الفضائي الروسي

سيشهد القطاع الفضائي الروسي في عامين أو 3 أعوام قادمة "معجزات هندسية"، ما سيؤدي إلى تغيير موقف المجتمع الروسي من الفضاء الوطني.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في خطاب ألقاه في مؤتمر Startup Village التكنولوجي الدولي.

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وقال:" ستنتقل "روس كوسموس" بعد عام 2023 إلى المعدات الفضائية الجديدة حيث سنطلق صاروخ "سويوز – 5" وصاروخ "أنغارا" العامل بالهيدروجين وغيرهما من الصواريخ الواعدة المستقبلية. وسيظهر لدينا ما يسمى بـ"المعجزات الهندسية" التي نفتقر إليها في حياتنا اليومية والتي ستغير جذريا تصوراتنا عن الفضاء الوطني وموقف المجتمع منه".

وأضاف قائلا:" سيرتدي بعد عامين أو 3 أعوام الشباب قمصانا عليها شعار "روس كوسموس" بدلا من شعار ناسا".

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في أبريل الماضي أن مؤسسته على عتبة التغيرات الهامة التي سيشهدها القطاع الفضائي الروسي الذي يتوقع أن ينتقل إلى المعدات الفضائية الجديدة ويبدأ في دراسة القمر.

جدير بالذكر أن مؤتمر Startup Village الذي يعقد العام الجاري للمرة التاسعة يعد ساحة هامة لمناقشة الأفكار والنزعات الجديدة التي يشارك فيها رجال الأعمال الناجحون والمستثمرون ومؤسسو شركات المبتكرات والمؤسسات والشركات التكنولوجية الكبرى والمسؤولون الحكوميون.

وعقد المؤتمر العام الماضي لأول مرة في نظام أونلاين حيث زاد عدد مشاهدات موقعه عن 185 ألف مشاهدة و1.5 مليون مشاهدة في موارد خارجية.

المصدر: تاس