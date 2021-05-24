 روغوزين: إيلون ماسك رأسمالي الفضاء وشركته مثيرة للاهتمام

قال دميتري روغوزين مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يعتبر بمثابة رأسمالي في مجال الفضاء، وإن شركته SpaceX مثيرة للاهتمام.

وأضاف روغوزين في مؤتمر Startup Village: "لا يوجد لدينا أشخاص مثل إيلون ماسك، الذي يعتبر بمثابة رأسمالي في مجال الفضاء. ولكن لدينا مهندسون ومصممون موهوبون جدا، بما في ذلك المصممون الشباب. نود أن تتعرف بلادهم عليهم أيضا، لكي يدركوا أن مجتمعنا يراهن عليهم. هذا الدعم ضروري".

إقرأ المزيد

وتابع روغوزين القول: "نحن نحترم ما يفعله السيد ماسك. لأنه أولا وقبل كل شيء قام بتأسيس هذه الشركة المثيرة للاهتمام، حيث يتم تشكيل أسعار داخلية، وحيث تتوافر البنية التحتية التي تم تسليمها له، في الواقع من جانب الدولة".

المصدر: نوفوستي