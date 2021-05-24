منتدى Startup Village الدولي هذا العام سيركز على تقنيات الفضاء

أعلن القائمون على منتدى Startup Village الدولي الذي ترعاه روسيا أن المنتدى سيركز بشكل كبير هذا العام على تطوير تقنيات الفضاء.

وتبعا لوسائل الإعلام الروسية فإن فعاليات مندى Startup Village 2021 تعقد هذا العام برعاية مجمع "سكولكوفو" الروسي العلمي و بدعم من مؤسسة "روسكوسموس"، ويعقد المنتدى تحت عنوان "التعبئة لأجل المريخ" لدعم الشركات الناشئة في تطوير التقنية.

وستشارك في فعاليات المؤتمر التي تستمر ما بين 24 و25 مايو الجاري عدة شركات ناشئة من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وستشهد الفعاليات اجتماعات حية ومؤتمرات وندوات عبر تقنية الفيديو، كما سيناقش البرنامج العام للمؤتمر مواضيع عمل رواد الفضاء في المستقبل، وستناقش فرص تقييم عمل الشركات والمؤسسات، كما سيتم التطرق إلى مواضيع دعم المشاريع الإبداعية في الشركات الناشئة.

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وتستضيف فعاليات المؤتمر أيضا معرض Startup Bazaar التقني الذي ستشارك فيه شركات من عدة بلدان مثل روسيا وأيطاليا وقطر وكوريا الجنوبية، وستعرض أكثر من 100 شركة منتجاتها وابتكاراتها التقنية بصورة حية، فيما ستعرض نحو 400 شركة منتجاتها واختراعاتها عبر تقنيات الفيديو، وسيكون للشركات الروسية الناشئة حضورا واسعا لعرض جديدها في مجال تقنيات الفضاء والتقنيات التي ستستخدم في مجالات الطاقة والصناعة.

المصدر: فيستي