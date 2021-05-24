"روس كوسموس" تطوّر آلات جديدة لتدريب رواد الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن شركة تابعة لها بدأت بتطوير آلات جديدة لتدريب الرواد على استعمال المركبات الفضائية.

وفي مقابلة حول الموضوع قال كونستانتين شادرين، مدير قسم التطوير الرقمي في الموسسة: "ستطور شركة RK-Tsifra التابعة لمؤسستنا آلة جديدة لتدريب الرواد على الرحلات المأهولة، ستعتمد هذه الآلة على تقنيات الواقع الافتراضي".

وأضاف "مركز تدريب رواد الفضاء في روسيا كان مهتما جدا بالآلات التي تحاكي المركبات الفضائية المأهولة والتي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، وطلب منا أحد نماذج هذه الآلات لاختبارها، ويجري العمل على تطوير نماذج خاصة من هذه الآلات".

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وتبعا لشادرين فإن "أجهزة المحاكاة الجديدة التي تطورها RK-Tsifra من المفترض أن تخصص لتدريب الرواد على استخدام مركبات سويوز الفضائية القادمة وعلى مركبات أوريول الروسية أيضا، والتي ستعتمد في الرحلات الفضائية البعيدة".

وتجدر الإشارة إلى أن شركات تابعة لـ "روس كوسموس" الروسية كانت قد طورت في السنوات الماضية العديد من التقنيات الجديدة التي تعتمد على الواقع الافتراضي، ومنها خوذ Roscosmos XR-1 ، كما يتم التخطيط لإنتاج الجيل الثاني من هذه الخوذ.

المصدر: فيستي