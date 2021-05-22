المركبة الصينية "تشورونغ" تغادر منصتها وتبدأ التنقل على سطح المريخ

قالت هيئة الفضاء الوطنية الصينية اليوم السبت، إن المركبة المتنقلة الصينية الأولى "تشورونغ"، هبطت من منصة الهبوط الخاصة بها على سطح كوكب المريخ.

وبعد أول تحرك ناجح للمركبة "تشورونغ" على سطح المريخ، باتت الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بإنزال وتشغيل مركبة تجوال على المريخ.

ووفقا للبيانات الأولية من الهيئة الصينية المذكورة، فقد حطت المركبة "تشورونغ" عجلاتها على سطح المريخ في الساعة 10:40 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).

تم في 23 يوليو عام 2020، إطلاق المسبار الصيني "تيانون-1"، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة متنقلة.

وهبطت مركبة الهبوط التي تقل المركبة المتنقلة في الجزء الجنوبي من "يوتوبيا بلانيتيا"، وهو سهل شاسع يقع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، يوم 15 مايو الجاري.

المصدر: arabic.news.cn