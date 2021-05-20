ناسا تعلن عن موقفها من تطور الصين في مجال الفضاء

أعلنت وكالة "ناسا" أن الصين باتت تعتبر "منافسا نشطا" للولايات المتحدة في مجالات استكشاف الفضاء.

ومن جهته قال رئيس إدارة ناسا، بيل نيلسون، في إحدى الجلسات التي حضرها مؤخرا في مجلس النواب الأمريكي: "باتت الصين تعتبر منافسا نشطا للولايات المتحدة في مجالات استكشاف الفضاء، بما في ذلك مجالات استكشاف القمر والمريخ، ويجب على واشنطن أن تكثف جهودها لمواكبة هذا السباق".

وخلال الجلسة عرض نيلسون على أعضاء الكونغرس صورة أرسلها مسبار مهمة Tianwen 1 الصيني من سطح المريخ وقال: "كنا نحن هناك في منتصف سبعينيات القرن الفائت، لكن الصينيين أظهروا أيضا أنهم يملكون التكنولوجيا القادرة على قطع مسافات تصل إلى ملايين وملايين الأميال، ولها القدرة على الهبوط على سطح المريخ وإرسال الصور إلى الأرض".

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وتطرَق نيلسون إلى موضوع القمر مشيرا إلى أن الصين تستعد لإرسال ثلاث روفرات كبيرة إلى قطبه الجنوبي، بينما سيكون الروفر الأمريكي الذي سترسله أمريكا خلال عامين إلى هناك أصغر حجما.

وأضاف "الصين تعتزم إرسال أشخاص ليهبطوا على سطح القمر قريبا، وهذا يخبرنا أننا يجب أن نبدأ العمل لتنشيط برنامجنا لإرسال البشر إلى هناك.. نحن أدركنا فجأة أننا لسنا الوحيدين المهيمنين في كل هذه المجالات، والصينيون منافس نشيط للغاية أيضا".

المصدر: فيستي