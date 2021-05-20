المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها اليوم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيتم تعديله استعدادا لاستقبال مركبة روسية مأهولة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال مركبة Soyuz MS-19 المأهولة وتأمين الظروف لعملية انفصال وهبوط مركبة Soyuz MS-18، سيتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "عملية تعديل المدار ستتم يوم الخميس 20 مايو الجاري، وستستخدم فيها محركات مركبة Progress MS-16 الملتحمة بالمحطة لتوليد الدفع اللازم لتغيير المدار في الفضاء، ومن المفترض أن تبدأ المحركات بالعمل تمام الساعة 20:01، لتعمل لمدة 180.7 ثانية، وبذلك سيزداد ارتفاع مدار المحطة عن الأرض ليصبح 419.69 كلم.

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-19 ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية الممثلة والمخرج اللذين سيشاركان في فيلم "التحدي" الذي سيصور على متن المحطة.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا سبعة رواد هم: رائدا "روس كوسموس"، أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وشين كيمبرو، وميغان ماك آرثر، والفرنسي، توماس بيسكوي، ورائد الفضاء الياباني، أكيهيكو هوشيد.

المصدر: تاس