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تقارب خطير بين قمرين صناعيين روسي وياباني في مدار الأرض

الفضاء

تقارب خطير بين قمرين صناعيين روسي وياباني في مدار الأرض
Roskosmos.ru
القمر الصناعي الروسي "كانوبوس"
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مر القمر الصناعي الياباني ASNARO للبحوث العلمية في 10 مايو بمسار يبعد مسافة نحو 200 متر عن القمر الصناعي الروسي "كانوبوس – في" لاستشعار الأرض عن بعد.

تقارب خطير بين قمرين صناعيين روسي وياباني في مدار الأرض
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القمر الصناعي الياباني ASNARO

بينما لم تسجل أية حوادث أثناء تقارب القمرين الصناعيين.

جاء ذلك في بيان نشرته الأربعاء 19 مايو مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية.

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وقال البيان:" حسب المعلومات الواردة من المركز الروسي التابع لمنظومة الإنذار عن الحوادث الفضائية الخطيرة فإن القمرين الصناعيين "كانوبوس – في" الروسي وASNARO تقاربا الساعة 04.00 يوم 19 مايو إلى مسافة 200 متر، ثم بدأ مساراهما في التباعد.

يذكر أن القمر الصناعي "كانوبوس – في" تم إطلاقه في 27 ديسمبر عام 2018 من مطار "فوستوتشني". أما القمر الصناعي الياباني ASNARO فأطلق إلى مدار الأرض في 6  نوفمبر عام 2014 بواسطة صاروخ "دنيبر" أوكراني الصنع.

يذكر أن رئيس المركز الروسي التابع لمنظومة الإنذار عن الحوادث الفضائية الخطيرة، إيغور باكراس، كان قد صرح في وقت سابق في حديث أدلى به لوكالة " تاس" الروسية بأن المنظومة الأوتوماتيكية الروسية الخاصة بالإنذار عن الحوادث الفضائية الخطيرة تسجل كل يوم نحو 10 احتمالات قد تسبب حوادث خطيرة في مدار الأرض.

المصدر: تاس

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