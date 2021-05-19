رائد فضاء روسي يتابع من المدار ظاهرة غير عادية

أعلن رائد الفضاء الروسي أندريه بوريسينكو، أنه رأى من على متن المحطة الفضائية الدولية ظاهرة غريبة على الأرض، اتضح فيما بعد أنها انعكاس للقمر.



ويقول في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "غالبا ما نشاهد ظواهر، تبدو للوهلة الأولى أنها لا تتفق مع المبادئ الفيزيائية، ولكن يتضح لاحقا أنها ظاهرة غير عادية معروفة لمبادئ علم الفيزياء، التي نعرفها من المدرسة".

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ويضيف، لقد شاهدت بنفسي ظاهرة غريبة خلال رحلتي الفضائية الأولى، "اتضح فيما بعد أنها انعكاس للقمر من سطح الأرض، في ليلة مقمرة والأجواء صافية".

ويشير بوريسينكو، إلى أن الرواد "لم يتمكنوا في البداية من تحديد ماهية هذه البقعة الضوئية الكبيرة القطر على الأرض. ولكن لاحقا اكتشفنا سر هذه الظاهرة".

ويشير رائد الفضاء الروسي، إلى أنه خلال وجوده في المحطة الفضائية الدولية مرتين، لم ير أي ظاهرة أخرى غير عادية، بما فيها التي يعتقد أنها أجسام فضائية غريبة.

ويشير رائد الفضاء الروسي، إلى أن ريان غريفز، الطيار السابق في البحرية الأمريكية، أعلن في برنامج تلفزيوني، أن سربه، شاهد عام 2014 أجساما فضائية غريبة تحلق فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعكس اتجاه الريح، ووفقا لتفسيره: هي تقنية أمريكية سرية؛ طائرات استطلاع روسية أو صينية؛ ظاهرة طبيعية خارقة.

ويقول معلقا "من المحتمل أن تكون لظواهر مماثلة علاقة بالتقنيات العسكرية السرية. ولكن على الأرجح 99% من الحالات هذه ليست سوى عمليات فيزيائية معروفة ومفهومة، ولكنها تبدو غير عادية".

ويضيف، من خلال مناقشة هادئة وتفكير، يمكن اكتشاف تفسير علمي واضح لهذه الظواهر غير العادية.

المصدر: نوفوستي