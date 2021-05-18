قطار فضائي لـ إيلون ماسك يحلق فوق منطقة الأورال الروسية

فوجئ أهالي منطقة الأورال الروسية بظاهرة سماوية غريبة حين سار فوق رؤوسهم قطار فضائي عجيب.

ولفتت أنظار السكان المحليين سلسلة من الأنوار المضيئة ظهرت في السماء. وكان يمكن مقارنتها بالقطار لقرب بعضها من بعض.

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لكن في حقيقة الأمر فإن القطار المذكور له علاقة بدفعة من الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات والإنترنت التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية التابعة لإيلون ماسك الذي يعوّل بواسطتها ضمان الإنترنت السريع في أبعد المناطق النائية لكوكبنا. وقد أطلق إيلون ماسك إلى حد الآن 1685 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض المنخفض.

يذكر أن "سبيس إكس" كانت قد أطلقت في 16 مايو الجاري الدفعة الـ16 من الأقمار الصناعية "ستارلينك" والتي رصدها سكان الأورال. إلا أن بعضهم يعتبرها أجساما سمائية غامضة.

بالمناسبة فإن تلك الظاهرة ستصبح قريبا أمرا عاديا في سماء كل القارات لكثرة الأقمار الصناعية التي تطلقها شركات الإنترنت، بما فيها شركة "وان ويب" البريطانية التي تطلق لها "روس كوسموس" الأقمار الصناعية التابعة لها من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا