روسيا تطور نوعا جديدا من الأقمار الصناعية

تخطط بعض الشركات الروسية لإطلاق أقمار صناعية من نوع خاص مهمتها تأمين تبادل البيانات بين الأقمار الأخرى في مدارات الأرض.

وحول الموضوع قال نيكيتا تسابلين، الشريك الإداري لشركة RUVDS الروسية المتخصصة في مجال الخدمات السحابية: "تتعاون RUVDS مع Orbital Express الروسية لتطوير نماذج جديدة من أقمار الاتصالات وأنظمة لإطلاق هذه الأقمار، أول نموذج لهذه الأقمار من المفترض أن يتم إطلاقه نهاية العام القادم".

وأشار تسابلين إلى "أن الأقمار الجديدة ستساعد على خلق شكل من أشكال تبادل البيانات بين الأقمار الصناعية الأخرى في الفضاء عبر الخدمات السحابية، وأن العمل على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتلك الأقمار بدأ العام الجاري ومن المفترض أن تخضع هذه الأنظمة لاختبارات ما قبل الطيران نهاية السنة الحالية، وبداية العام المقبل ستختبر الأنظمة داخل هياكل الأقمار الخاصة بها".

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وبدوره أشار فيتالي إيغوروف، مدير الاتصالات في شركة Orbital Express إلى "أن المشروع المذكور هو تجربة ستساعد على تحديد الصعوبات التي قد تؤثر على مجال تأمين الاتصالات في الفضاء، وهي فرصة لمعرفة فيما إذا كانت بعض الأطراف في روسيا مهتمة بهذا النوع من الخدمات".

وأوضح إيغوروف "أن الخدمات السحابية التي ستؤمنها أقمار المشروع المذكور ستطلق عام 2022 ولن يتم بيعها أو استخدامها من قبل العملاء التجاريين".

المصدر: فيستي