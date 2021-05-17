خبير يقدر أرباح "روس كوسموس" من سائحي الفضاء اليابانيين

وفقا لتقدير إيفان مويسييف، رئيس معهد سياسة الفضاء، تبلغ التكلفة الكلية لمعقدين في مركبة "سويوز إم إس-20" الروسية حوالي 80 مليون دولار أمريكي.

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ويقول مويسييف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "العقد طي الكتمان، ومن الصعب تحديد المبلغ بدقة. ولكن من الواضح، أن "روس كوسموس" ستضطر إلى تخفيض سعر المقعد الواحد، بعد ظهور خطط لدخول لاعبين أمريكيين جدد في سوق السياحة الفضائية، على الأقل ليعادل مستوى أسعار شركة سبيس إكس. وللعلم إن سعر آخر مقعد لرائد فضاء أمريكي في المركبة الفضائية "سويوز" كان أكثر من 80 مليون دولار. بيد أن الحديث هنا يدور حول السائحين، لذلك أعتقد خفض سعر المقعد الواحد إلى 40 مليون دولار. أي أن " روس كوسموس" ستربح من هذه الرحلة التجارية 80 مليون دولار".

ووفقا له، لقد سبق أن أشارت وسائل الإعلام، إلى أن سعر المقعد الواحد من المقاعد الأربعة في مركبة Crew Dragon العائدة لشركة سبيس إكس هو 20 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي