"روس كوسموس" مستعدة لمشاركة ناسا بمياه الشرب في المحطة الفضائية الدولية

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة مستعدة لمشاركة رواد فضاء ناسا العاملين في المحطة الفضائية الدولية، بعد عطل جهاز ماء الشرب WPA في القطاع الأمريكي.

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ويشير المكتب، إلى أن المؤسسة لم تتلق إلى الآن أي طلب من ناسا بهذا الشأن.

ويذكر ان ناسا أعلنت في وقت سابق عن عطل منظومة الحصول على ماء الشرب WPA في القطاع الأمريكي، مشيرة إلى عدم وجود أي خطر على حياة رواد الفضاء، حيث أن احتياطي الماء عندهم يكفي لعدة أشهر. كما أن لديهم قطع غيار لصيانة المنظومة التي من المقرر أن تنتهي مطلع الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، "توجد بين الشركاء في المحطة الفضائية الدولية علاقات تكافؤ من حيث توفير الموارد اللازمة للطاقم، بما فيها الماء. لذلك بالطبع إذا لزم الأمر سنساعد زملاءنا".

وأضاف، "يوجد لدى الطاقم الأمريكي احتياطي من المياه. لذلك لم نتلق إلى الآن طلبا بشأن إمدادهم بالمياه".

وتجدر الإشارة، إلى أن منظومة WPA تحصل على مياه الشرب عن طريق تكثيف الرطوبة في الغلاف الجوي ومن البول. وتوجد منظومة مماثلة في القطاع الروسي أيضا.

ويعمل حاليا فيي المحطة الفضائية الدولية أوليع نوفيتسكي وبيوتر دوبروف (روسيا)، ومارك فاندي هاي وشين كيمبرو وميغان ماك أرثر (الولايات المتحدة) واكيهيدو هوشيد (اليابان) والفرنسي توما بيسك.

المصدر: نوفوستي