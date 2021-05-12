روسيا تطوّر روبوتا قادرا على العمل في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة Android Technology الروسية عن نيتها تطوير روبوت جديد قادر على العمل في الفضاء المفتوح.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة حول الموضوع "النموذج الأولي للروبوت الفضائي الذي تطوره مؤسستنا في إطار مشروع Teledroid، والمصمم للعمل في الفضاء المفتوح سيكون جاهزا عام 2022".

وأضاف البيان "في مارس الماضي وقعت مؤسستنا عقودا مع شركة إينيرغيا الروسية بهدف تطوير جيل جديد من الروبوتات المخصصة للعمل في الفضاء المفتوح، من المفترض أن ينتهي العمل على المشروع عام 2025، لكن أول نموذج عملي للروبوتات من المفترض أن يكون جاهزا في فبراير 2022.. هذه الروبوتات لن تخصص للعمل على المحطة الفضائية الدولية، بل ستخصص للمحطة المدارية الروسية الواعدة، وستكون قادرة على إنجاز مهمات على السطح الخارجي لهذه المحطة".

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ومن جانبه قال المدير التنفيذي للمؤسسة، يفغيني دودوروف: "خططنا للمشروع المذكور لثماني سنوات، ويجب أن تكون النتيجة مثيرة للغاية، نعمل حاليا على تصميم المظهر العام لروبوتات Teledroid التي سنكون قادرين على التحكم بها من الفضاء ومن الأرض على السواء، كما نعمل على تطوير بزَّات خاصة لهذه الروبوتات سنراعي أثناء تصميمها ملاحظات رواد الفضاء الذين أسهموا في تطوير روبوت فيودور الفضائي الروسي سابقا".

وتجدر الإشارة إلى أن Android Technology كانت قد أشارت سابقا أيضا إلى نيتها تطوير روبوتات فضائية خاصة ستستخدم في استكشاف سطح القمر والكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية.

المصدر: فيستي