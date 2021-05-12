لجنة عمل مشتركة لكشف سبب تسرّب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت سوزان هيلمز، المتحدثة باسم المجلس الاستشاري لناسا، عن تشكيل لجنة عمل روسية- أمريكية مشتركة، لتحديد سبب تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

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وتقول رائدة الفضاء هيلمز، "شكلت "روس كوسموس" لجنة لمكافحة تسرب الهواء، وشكلت ناسا لجنة العمل المشتركة مع الشركاء الروس، للتعاون في تحديد أسباب تسرب الهواء وتجنب حدوث عواقب سلبية".

ووفقا لها، تحضّر ناسا أجهزة لقياس الإجهاد (أجهزة لقياس التشوهات) لإرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الشحن دراغون، التي ستطلق في بداية شهر يونيو المقبل، من أجل تثبيتها في الحجرة الوسطية لوحدة "زفيزدا" للمساعدة في كشف سبب تسرب الهواء.

وتقول هيلمز، "استنادا إلى مفهوم الإجهاد الهيكلي والتصدعات، لا يعتقد الخبراء وجود مشكلة خطرة. وحاليا بافتراض أن معدل تسرب الهواء سيبقى مستقرا ولن يؤدي إلى تفاقم الوضع، فإن الخطر على حياة الطاقم ضئيل".

المصدر: نوفوستي