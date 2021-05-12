شركة سياحية أمريكية تخطط لزيارة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية

تعوّل شركة Axiom Space الأمريكية التي تولت تنظيم الرحلات الفضائية السياحية إلى المحطة الفضائية الدولية على أن يزور السياح الفضائيون القطاع الروسي خلال إقامتهم في المحطة.

أعلن ذلك الثلاثاء 11 مايو مدير عام الشركة والمدير السابق لبرنامج المحطة الفضائية الدولية في وكالة ناسا، مايكل سافريديني.

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وقال:"إننا نعمل على جعل المحطة الفضائية بكاملها متاحة لطاقمنا الفضائي السياحي. وفيما يتعلق بالقطاع الروسي يمكن أن تدرج زيارته على البرنامج السياحي الأمريكي. وإننا نأمل على أن يستطيع رائد الفضاء الأمريكي، مايكل أليغريا، الذي سيرافق الطاقم السياحي إقناع السياح بالتقيد بكل الإجراءات الاحترازية أثناء زيارتهم للقطاع الروسي في المحطة".

وأشار، مايكل سافريديني كذلك إلى أن شركته تأمل بأن تتحقق الرحلات الفضائية السياحية إلى المحطة الفضائية بشكل منتظم وقال:" نريد القيام برحلتيْن فضائيتين سياحيتين مرتين كل عام على الأقل. وقد وضعنا البرامج لـ4 رحلات سياحية. وأوضح أن هذا الأمر يتوقف على جاهزية المركبات الفضائية.

يذكر أن شركة Axiom Space من ولاية تكساس كانت قد أعلنت العام الماضي عن خطتها لنقل 3 سياح فضائيين إلى المحطة الفضائية الدولية. وقد وقعت مع ناسا اتفاقية بهذا الشأن في مطلع مايو الجاري.

ويفترض أن تستغرق الرحلة السياحية 10 أيام، بما فيها يومان للرحلة الفضائية و8 أيام للإقامة في المحطة الفضائية الدولية.

وسيضم أول طاقم فضائي سياحي رجل الأعمال الأمريكي، لاري كونور، رجل الأعمال الكندي مارك بيتي، رجل الأعمال الإسرائيلي أيتن ستيبي ورائد الفضاء الأمريكي المحترف مايكل أليغريا. وسيقوم السياح برحلة فضائية على متن مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

المصدر: تاس