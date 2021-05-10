انتشار مقاطع فيديو عديدة حول حطام الصاروخ الصيني..فما مدى صحتها؟

أثار الصاروخ الصيني "الشارد" ضجة كبيرة في العالم، خاصة بعد سقوطه في البحر، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لـ"هذا الصاروخ"، منها ما هو قديم وغير صحيح.

إقرأ المزيد

وتداولت حسابات وصفحات عديدة مقطع فيديو يظهر جسما ضوئيا في السماء، على أنه "حطام الصاروخ الصيني في الجو"، و"هكذا سيكون شكل حطام الصاروخ الصيني في السماء بعد احتراقه".

حطام الصاروخ الصيني في السماء في شكل يبدو جميل للغاية! pic.twitter.com/r4U76nNwCS — J✨ (@jo1994mj) May 9, 2021

في حين أنه بعد البحث عن المقطع بتجزئته الى مشاهد ثابتة (Invid)، تبين أنه يعود إلى "حطام صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، وهو يمر في سماء أوريغون" في الولايات المتحدة الأمريكية (في 25 آذار 2021)، حيث انتشرت يومذاك مقاطع مصورة عدة لمرور حطام الصاروخ التابع لسبيس إكس، في سماء سياتل وبورتلاند وأوريغون. وسلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء عليها.

كما أن مركز الفلك الدولي كان قد نفى أن تكون هذه المقاطع لحطام الصاروخ الصيني، وقال في "تويتر": "غير صحيح: انتشر المقطع التالي بأنه سقوط حطام الصاروخ الصيني كما شوهد من المالديف، وهذا غير صحيح لأنها كانت نهارا في ذلك الوقت في المالديف وليس ليلا. ثم إن هذا مقطع لسقوط حطام صاروخ فالكون9 كما تم تصويره من الولايات المتحدة شهر مارس الفائت".

غير صحيح: انتشر المقطع التالي بأنه سقوط حطام الصاروخ الصيني كما شوهد من المالديف، وهذا غير صحيح لأنها كانت نهارا في ذلك الوقت في المالديف وليس ليلا. ثم إن هذا مقطع لسقوط حطام صاروخ فالكون9 كما تم تصويره من الولايات المتحدة شهر مارس الفائت. pic.twitter.com/jbSkvlJX5J — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

هذا وتداولت صفحات عدة مقطع فيديو آخر، يزعم أنه يظهر مشاهد من حطام الصاروح الصيني.

Yooo! it’s so pretty. Like a shooting star.

Lmfao btw this is that fallen rocket of China

pic.twitter.com/w7yTDr58ou — 𝔸𝕟𝕒👉🏻현진이 보고싶다 ˃ᴗ˂· (@JinnieMyGem) May 9, 2021

فيما يعود هذا المقطع بأصله إلى حسابات في "يوتيوب"، نشرت عام 2008، مع شرح أنه يظهر "دخول مركبة جول فيرن Jules Verne، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ESA، الغلاف الجوي للأرض، وتفككها بعد مهمة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية"، حيث أن شعار وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ظاهر بوضوح أعلى الشاشة الى اليسار، في مقطع الفيديو المتناقل، إذ أن الوكالة نشرت مقطع الفيديو عينه في حسابها في "يوتيوب"، في 4 شباط 2015، مشيرة إلى أنه "يظهر المركبة الفضائية الأوروبية ATV Jules Verne وهي تحترق فوق منطقة غير مأهولة في المحيط الهادئ، في نهاية مهمتها".

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيغدو أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة، حيث كان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

المصدر: RT + "النهار"