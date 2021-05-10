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انتشار مقاطع فيديو عديدة حول حطام الصاروخ الصيني..فما مدى صحتها؟

الفضاء

انتشار مقاطع فيديو عديدة حول حطام الصاروخ الصيني..فما مدى صحتها؟
Reuters CHINA DAILY
إطلاق صاروخ "Long March-5B Y2 rocket" الصيني
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أثار الصاروخ الصيني "الشارد" ضجة كبيرة في العالم، خاصة بعد سقوطه في البحر، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لـ"هذا الصاروخ"، منها ما هو قديم وغير صحيح.

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وتداولت حسابات وصفحات عديدة مقطع فيديو يظهر جسما ضوئيا في السماء، على أنه "حطام الصاروخ الصيني في الجو"، و"هكذا سيكون شكل حطام الصاروخ الصيني في السماء بعد احتراقه". 

في حين أنه بعد البحث عن المقطع بتجزئته الى مشاهد ثابتة (Invid)، تبين أنه يعود إلى  "حطام صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، وهو يمر في سماء أوريغون" في الولايات المتحدة الأمريكية (في 25 آذار 2021)، حيث انتشرت يومذاك مقاطع مصورة عدة لمرور حطام الصاروخ التابع لسبيس إكس، في سماء سياتل وبورتلاند وأوريغون. وسلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء عليها.

انتشار مقاطع فيديو عديدة حول حطام الصاروخ الصيني..فما مدى صحتها؟

كما أن مركز الفلك الدولي كان قد نفى أن تكون هذه المقاطع لحطام الصاروخ الصيني، وقال في "تويتر": "غير صحيح: انتشر المقطع التالي بأنه سقوط حطام الصاروخ الصيني كما شوهد من المالديف، وهذا غير صحيح لأنها كانت نهارا في ذلك الوقت في المالديف وليس ليلا. ثم إن هذا مقطع لسقوط حطام صاروخ فالكون9 كما تم تصويره من الولايات المتحدة شهر مارس الفائت".

 هذا وتداولت صفحات عدة مقطع فيديو آخر، يزعم أنه يظهر مشاهد من حطام الصاروح الصيني.

فيما يعود هذا المقطع بأصله إلى حسابات في "يوتيوب"، نشرت عام 2008، مع شرح أنه يظهر "دخول مركبة جول فيرن Jules Verne، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ESA، الغلاف الجوي للأرض، وتفككها بعد مهمة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية"، حيث أن شعار وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ظاهر بوضوح أعلى الشاشة الى اليسار، في مقطع الفيديو المتناقل، إذ أن الوكالة نشرت مقطع الفيديو عينه في حسابها في "يوتيوب"، في 4 شباط 2015، مشيرة إلى أنه "يظهر المركبة الفضائية الأوروبية ATV Jules Verne وهي تحترق فوق منطقة غير مأهولة في المحيط الهادئ، في نهاية مهمتها".  

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيغدو أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة، حيث كان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

المصدر: RT + "النهار"

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