"سبيس إكس" تقبل تمويل مهمة إلى القمر العام المقبل بعملة "دوج كوين" المشفرة

من المنتظر أن تطلق "سبيس إكس" شركة الصواريخ التجارية المملوكة لإيلون ماسك مهمة "دوج-1" إلى القمر في الربع الأول من 2022، وتقبل تمويل المشروع بعملة "دوج كوين" المشفرة.

وأعلنت شركة "جيومتريك إنرجي" عن هذه المهمة يوم الأحد دون أن يكشف بيانها عن القيمة المالية للمهمة.

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ونقل البيان عن توم أوتشينيرو نائب رئيس المبيعات التجارية في شركة "سبيس إكس" قوله: "نحن متحمسون لإطلاق دوج-1 إلى القمر!".

وأضاف: "ستشهد هذه المهمة استخدام العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب".

وقال ماسك على "تويتر" في أبريل الماضي، إن "سبيس إكس" ستضع "دوج كوين" حرفيا على سطح القمر".

وخسرت "دوج كوين" ما يزيد على ثلث سعرها اليوم بعد أن وصفها ماسك بأنها "صخب" خلال استضافته ببرنامج "إس.إن.إل" التلفزيوني الكوميدي الشهير.

وحولت تغريدات ماسك هذا العام هذه العملة الرقمية التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين.

المصدر: رويترز