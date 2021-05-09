"مركز الفلك الدولي" ينشر فيديوهات للصاروخ الصيني الشارد وهو يعبر أجواء دولتين عربيتين قبل سقوطه

أعلن مركز الفلك الدولي أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March 5B الصيني عبرت أجواء دولتين عربيتين على الأقل خلال مرورها العادي في غلاف الأرض قبل سقوطه.

ونشر المركز مقطع فيديو يعتقد أنه وثق لحظة دخول المرحلة الصاروخية لغلاف الأرض فوق سلطنة عمان.

وأخيرا سقط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي.



بحسب مصادر صينية، سقط الحطام في المحيط الهندي شمال المالديف.



بحسب مصادر أمريكية دخل الغلاف الجوي الساعة 02:14 أثناء مروره فوق سلطنة عمان وسقط الحطام أخيرا شمال المالديف. pic.twitter.com/aR6FEUHMd0 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

كما نشر المركز فيديو آخر وثق تحليق حطام الصاروخ التائه فوق العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل سقوطه في المحيط الهندي بحوالي عشر دقائق.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.



تصوير السيد أحمد الهدبان عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. pic.twitter.com/c4Dk8fLj92 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

كما نشر أحد متابعي لقطات يرجح أنها تظهر تحليق الصاروخ الصيني في سماء مدينة رفحاء‎ السعودية قرب حدود العراق.

وهذا من تصويري .. شمال السعوديه pic.twitter.com/sSVHUcYVvu — أبو طلال الشمري .. (@hhhh1397) May 9, 2021

وأكدت القيادة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي أن المرحلة الصاروخية "الشاردة" دخلت الغلاف الجوي فوق شبه الجزيرة العربية في قرابة الساعة الـ02.15 من فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش، ولم يتضح بعد ما إذا كان حطامها سقط على الأرض أو في البحر.

بدورها، أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن المرحلة الصاروخية عادت إلى غلاف الأرض و"توقفت عن الوجود" في الساعة االـ02.30 بتوقيت غرينيتش فوق مياه المحيط الهندي.

المصدر: RT