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مركز الفلك الدولي: في حال سقط الصاروخ الصيني ليلا سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة

الفضاء

مركز الفلك الدولي: في حال سقط الصاروخ الصيني ليلا سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة
/ Twitter @AstronomyCenter
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يتابع العالم الآن آخر تطورات مسار الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" الذي كان يحمل وحدة محطة فضاء صينية، ويجري تتبعه لحساب مكان سقوطه على الأرض.

وقال مركز الفلك الدولي إنه في حال سقط الصاروخ ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.

وأفاد بأن الموعد المحتمل لسقوط حطام الصاروخ ما بين الساعة 01:11 و03:11.

وأضاف أنه سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش.

وأكد أن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ بدأت وستمتد ساعتين من الآن، وأن جميع المناطق التي سيمر فوقها خلال الساعتين القادمتين مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، وأن السقوط قد يتم رصده من الدول المجاورة لها، وأكد أن خطر السقوط ضئيل جدا.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الصينية قد قالت يوم الجمعة، إن معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند العودة ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر، بعد أن قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب عودة خارجة عن السيطرة للصاروخ.

المصدر: RT + وكالات

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