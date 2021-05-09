مركز الفلك الدولي: في حال سقط الصاروخ الصيني ليلا سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة

يتابع العالم الآن آخر تطورات مسار الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" الذي كان يحمل وحدة محطة فضاء صينية، ويجري تتبعه لحساب مكان سقوطه على الأرض.

وقال مركز الفلك الدولي إنه في حال سقط الصاروخ ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.

وأفاد بأن الموعد المحتمل لسقوط حطام الصاروخ ما بين الساعة 01:11 و03:11.

وأضاف أنه سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش.

الفترة المحتملة لسقوط حطام #الصاروخ_الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت غرينتش. إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة. #عاجلpic.twitter.com/RWUb6xNSsf — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

وأكد أن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ بدأت وستمتد ساعتين من الآن، وأن جميع المناطق التي سيمر فوقها خلال الساعتين القادمتين مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام.

بدأت الآن الفترة المحتملة لسقوط حطام #الصاروخ_الصيني وستمتد لمدة ساعتين من الآن. يمكن متابعة موقع الحطام من خلال البث المباشر التالي. جميع المناطق التي سيمر فوقها خلال الساعتين القادمتين مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام. #عاجلhttps://t.co/nlZtI0iSNt — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، وأن السقوط قد يتم رصده من الدول المجاورة لها، وأكد أن خطر السقوط ضئيل جدا.

وفقا لآخر التحديثات سيسقط حطام #الصاروخ_الصيني في الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة.



الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين. وقد يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها.



الخطر ضئيل جدا إلا أنه ليس منعدما. #عاجلpic.twitter.com/6sH2Qex3hd — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الصينية قد قالت يوم الجمعة، إن معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند العودة ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر، بعد أن قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب عودة خارجة عن السيطرة للصاروخ.

المصدر: RT + وكالات