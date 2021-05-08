مركز الفلك الدولي يكشف عن توقيت والأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني (صور + فيديو)

نشر مركز الفلك الدولي فجر يوم الأحد تحديثا جديدا كشف من خلاله عن توقيت والأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

وقال المركز في تغريدة على "تويتر": "وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة".

وأضاف "أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين".

ونشر مركز الفلك الدولي صورا حددت الأماكن التي من المتوقع أن يسقط بها الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.

وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام #الصاروخ_الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة. وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين. #عاجلpic.twitter.com/XyHJRTf4SG — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي 2020 سقطت شظايا صاروخ "لونغ مارتش" آخر على بلدات في ساحل العاج، ما ألحق أضرارا من دون وقوع إصابات بشرية.

وخرجت بكين الجمعة عن صمت طويل ومحرج كانت لزمته السلطات الفضائية والدبلوماسية الصينية، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: "بسبب التصميم التقني لهذا الصاروخ، معظم مكوناته ستحترق في الغلاف الجوي للأرض".

وأشارت إلى أن "احتمال تسببه بأضرار للنشاطات الجوية أو الأشخاص والمنشآت والنشاطات على الأرض، ضئيل جدا".

المصدر: RT + وكالات