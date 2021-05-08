بعد مروره فوق مصر.. مركز الفلك الدولي ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني (صورة)

نشر مركز الفلك الدولي عبر صفحته على "تويتر" صورة لحطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، وذلك بعد دقائق قليلة من مروره فوق مصر للمرة الرابعة.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة: "البعض ظن أن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من الولايات المتحدة صباح اليوم، وذلك قبل سقوطه، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة ما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك".

البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام #الصاروخ_الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك. pic.twitter.com/VMBnmM6nqM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

يذكر أن الصاروخ الصيني مر فوق مصر الليلة في الساعة العاشرة مساء، وذلك لمدة دقيقتين تقريبا، حسب جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، حيث مر الصاروخ فوق الصحراء الغربية.

كما أكد أن ارتفاع الصاروخ ما زال كبيرا جدا 158 كم، وسرعته 28 ألف كم في الساعة، وهذه تعد المرة الثالثة التي يمر فيها الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على مصر خلال 24 ساعة فقط، والرابعة منذ خروجه عن السيطرة.

يذكر أن الصين أطلقت في نهاية أبريل الماضي أول مكونات محطتها الفضائية "سي إس إس" بصاروخ "لونغ مارش 5 بي"، ولكنه خرج عن المسار المحدد له بعد انفصاله عن الوحدة الفضائية للمحطة، وبدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا.

المصدر: وكالات