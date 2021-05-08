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طاقم محطة الفضاء الدولية يهنئ سكان الأرض بعيد النصر على النازية- فيديو

الفضاء

طاقم محطة الفضاء الدولية يهنئ سكان الأرض بعيد النصر على النازية- فيديو
twitter.com
طاقم المحطة الفضائية الدولية
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هنأ أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية سكان الأرض بعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية الذي تحييه روسيا في الـ9 من مايو كل عام.

وقال رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي في مقطع فيديو: "اليوم، التاسع من مايو عام 2021 نرسل، أنا أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف، وزميلنا رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، من محطة الفضاء الدولية لجميع سكان كوكب الأرض تحية احتفالية بمناسبة يوم النصر العظيم".

بدوره، قال رائد الفضاء دوبروف: "التاسع من مايو عام 1945 هو أحد الأحداث الرئيسية في القرن العشرين، والتي حددت التطور السلمي للحضارة الإنسانية".

من جهته، قال رائد الفضاء فاندي هاي: "نتمنى لكم وللبشرية جمعاء سماء يسودها السلام، وصحة جيدة، والازدهار والفرح".

ونشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء رسالة التهنئة المصورة على موقعها وفي "تويتر".


المصدر: RT

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