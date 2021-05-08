المجمع الروسي "Okno-M" يسجل نشاطا فضائيا متزايدا

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين اليوم، إن المجمع الإلكتروني- البصري الروسي "Okno-M" سجل زيادة في النشاط الفضائي في عام 2021.

وأضاف المصدر: "تمكن المجمع الروسي Okno-M، الموجود في جبال سانغلوك في طاجيكستان على ارتفاع 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، خلال مدة أربعة أشهر في عام 2021 من رصد ومراقبة حركة حوالي 30000 من الأجسام الفضائية".

ووفقا للمصدر، رصد هذا المجمع في عام 2020، أكثر من 25000 جسم فضائي.

ونوه المصدر، بأن المجمع يسمح بمراقبة الأجسام الفضائية في مدارات على ارتفاع يتراوح من 120 إلى 50 ألف كيلومتر، وهو قادر على اكتشاف الأجسام التي لا يتجاوز حجمها كرة التنس.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تركيب هذا المجمع في عام 1999، وتم تحديثه وتطويره في عام 2014، وهو ما زاد مدى كشفه بمقدار 10 آلاف كيلومتر (من 40 ألفا إلى 50 ألف كلم).

المصدر: نوفوستي