مصر.. معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض ومرورها بسماء القاهرة

كشف أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر حقيقة أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول اصطدام كويكبات بالأرض ومرورها بسماء القاهرة هذا الأسبوع.

وقال شاكر لموقع "صدى البلد" إن "مرور مثل هذه الكويكبات ليست أمرا نادر الحدوث، لافتا إلى أنها "تمر بمسافات آمنة من كوكبنا، حيث تكون هذه المسافة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر".

وأضاف أنه "يمكن رؤية تلك الكويكبات في السماء، وعلى حسب لمعانها يحدد نوع المنظار الذى يمكن رصدها، وفي الغالب يتم رصد هذه الكويكبات بمناظير الهواة البسيطة".

وأشار إلى أن لكل صخرة أو كويكب مدارا خاصا ووقتا محددا لظهورها في السماء، مؤكدا على أنها "لن تحدث أي خسائر".

المصدر: "صدى البلد"