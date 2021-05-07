سماع أزيز مروحية "ناسا" في جو المريخ (فيديو)

ظهرت في البداية الصور المذهلة ثم التسجيل المصور والآن تشاركت "ناسا" أزيز مروحيتها الصغيرة التي تطن في جو المريخ.

ونشر مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" في كاليفورنيا هذا التسجيل الصوتي الأول على الإطلاق يوم الجمعة، قبل أن تحلق الطائرة "إنجينيوتي" في رحلتها التجريبية الخامسة.

ولا يكاد يسمع صوت الأزيز المنخفض الصادر عن شفرات المروحية التي تدور لأكثر من 2500 دورة في الدقيقة.

وتبدو المروحية كحشرة صغيرة لأنها التي تزن 4 أرطال (1.8 كيلوغرام) كانت على بعد أكثر من 260 قدما (80 مترا) من مكبر الصوت في مركبة بيرسفيرنس المتجولة، كما حجبت الرياح الهادرة أزيز المروحية.

وعزل العلماء صوت الأزيز وقاموا بتضخيمه بحيث يسهل سماعه وتم تسجيل الصوت خلال الرحلة التجريبية الرابعة للمروحية في 30 أبريل.

ووصلت "إنجينيوتي" إلى المريخ في 18 فبراير، ملحقة ببطن المركبة بيرسفيرنس، وكانت أول رحلة لها في 19 أبريل.

وأطلقت وكالة "ناسا" على منطقة الإقلاع والهبوط اسم مطار الأخوين رايت تكريما لويبلر وأورفيل، اللذين قاما بأول رحلة طيران في العالم عام 1903، ووضعت على متن المروحية قطعة من نسيج الجناح الأصلي لطائرة الأخوين رايت بحجم طابع بريد.

وكان من المفترض أن ينتهي العرض التوضيحي التكنولوجي الذي تبلغ تكلفته 85 مليون دولار قبل أيام قليلة، لكن "ناسا" مددت المهمة شهرا على الأقل للحصول على مزيد من زمن الطيران.

وكانت الرحلة التجريبية بعد ظهر الجمعة تهدف إلى بلوغ ضعف الارتفاع بـ33 قدما (10 أمتار) كما كانت المروحية متجهة إلى نقطة هبوط جديدة.

مع اكتمال المرحلة الأولى، يمكن للمركبة الآن أن تبدأ في البحث عن الصخور التي قد تحتوي على علامات على حياة مجهرية سابقة، وسيتم جمع العينات الأساسية لإعادتها في نهاية المطاف إلى الأرض.

المصدر: أ ب