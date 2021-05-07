فريق Virtual Telescope Project ينشر "الصورة الأولى" للصاروخ الصيني بعد خروجه عن السيطرة

نشر فريق عمل Virtual Telescope Project، ما قال إنها أول صورة للصاروخ الناقل الصيني الثقيل Long March 5B الذي خرج عن السيطرة بعد الإطلاق.

وفي الصورة ظهر الصاروخ وهو على ارتفاع يبلغ حوالي 700 كلم.

Появилось первое фото потерявшей управление китайской ракеты "Чанчжэн-5"https://t.co/Dje78zzNngpic.twitter.com/oZ9VYhhnHd — РИА Новости (@rianru) May 7, 2021

ووفقا لمعطيات الخبراء، قد يدخل الصاروخ التائه في المجال الجوي للأرض في يوم 9 مايو 2021. واستبعد هؤلاء احتمال أن يتسبب حطامه بأضرار ملموسة.

ويعتبر الصاروخ الناقل Long March 5، الجهاز الأساسي لتنفيذ جميع المهمات الفضائية الصينية الطموحة في المستقبل القريب.

في يوليو من العام الماضي، أطلقت الصين بنجاح أول مسبار لاستكشاف المريخ وذلك تحت اسم "Tianwen-1". وفي نهاية أبريل من هذا العام، نقل هذا الصاروخ الحامل، وحدة من محطة الفضاء الصينية Tiangong إلى المدار.

المصدر: نوفوستي