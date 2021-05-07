الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

نجحت الصين بإرسال مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الجمعة.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لعائلة "ياوقان-30"، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" في الساعة 2:11 صباحا بتوقيت بكين.

وسيتم استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

وكان على متن الصاروخ نفسه قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي، حيث سيتم استخدام القمر الصناعي "تيانتشي-12" لجمع البيانات ونقلها. وتعتبر هذه المهمة رقم 369 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

المصدر: "شينخوا"