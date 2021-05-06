كوريا الجنوبية: الصاروخ الفضائي في طريقه للإطلاق وفقا للخطة

قال لي سانغ-ريول، رئيس معهد أبحاث الفضاء في كوريا الجنوبية "كاري"، اليوم الخميس، إن أول صاروخ فضاء محلي الصنع بالكامل في طريقه للإطلاق، وفقا لما خطط له في وقت لاحق من العام.

وأوضح لي أن "الصاروخ المكون من ثلاث مراحل والذي يزن مئتي طن، والمسمى نوري، يتم تجميعه حاليا دون أي خلل في المراحل".

وقال إنه "بمجرد الانتهاء من تجميع المراحل الأولى والثانية والثالثة، سنجمع النموذج بأكمله وننقله إلى منصة الإطلاق.. كما أن منصة الإطلاق شبه مكتملة والمشروع يسير بسلاسة حاليا".

وتسعى كوريا لتطوير مركبة إطلاق فضائية محلية منذ عام 2010، وخصصت ما يقرب من تريليوني وون (1.79 مليار دولار) لهذا الغرض. بينما أطلقت البلاد صاروخ نارو بمرحلتين في عام 2013، وكانت المرحلة الأولى من الصاروخ قد صنعت في روسيا.

وفي مارس، أجرى "كاري" الاختبار النهائي للمرحلة الأولى الرئيسية لصاروخ نوري في مركز نارو للفضاء في غوهينغ على بعد 473 كيلومترا جنوب سيئول.

المصدر: "يونهاب"