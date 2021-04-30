روسيا قد تعتمد قاعدة "بليسيتسك" لإطلاق الرحلات الفضائية المأهولة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن البلاد قد تعتمد قاعدة "بليسيتسك" لإطلاق صواريخ "أنغارا" المخصصة للرحلات الفضائية المأهولة مستقبلا.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مصنع "سالوت" الروسي لصناعات الفضاء: "يجري العمل حاليا على تطوير نماذج معدلة من صواريخ أنغارا الفضائية الروسية والتي ستحمل المركبات في رحلات مأهولة إلى الفضاء، هذه الصواريخ مصممة بالدرجة الأولى لتطلق من مطار فوستوتشني الفضائي، لكن في المستقبل سيكون بالإمكان إطلاقها من قاعدة بليسيتسك التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية أيضا".

وأشار كوزنيتسوف إلى "أن صواريخ أنغارا المعدلة التي تحدث عنها ستجهز بمعدات وتقنيات خاصة تضمن بالدرجة الأولى سلامة طواقم المركبات الفضائية المأهولة التي ستحملها إلى الفضاء، أما بالنسبة لصواريخ أنغارا التي ستخصص للرحلات الفضائية غير المأهولة فيجري العمل على تعديلها بطريقة تجعلها قادرة على الانطلاق من قاعدتي فوستوتشني وبليسيتسك على حد سواء".

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وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ "Angara-A3" المتوسطة الثقل، وصواريخ "Angara-A5" الثقيلة، وصواريخ "Angara-A5B" الفائقة الثقل، وتعتمد هذه الصواريخ في عملها على مكونات وقود صديقة للبيئة.

وكانت روسيا قد أطلقت صاروخين معدلين ثقيلين من هذه الفئة من قاعدة "بليسيتيك" الفضائية في 23 ديسمبر 2014 و14 ديسمبر 2020.

المصدر: تاس